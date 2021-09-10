Бывший схиигумен Сергий стал фигурантом еще одного уголовного дела

Николаю Романову и его соратнику Всеволоду Могучеву вменяют ведение широкомасштабной деятельности по распространению на территории Свердловской области экстремистских материалов. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал один из адвокатов. По его данным, в деле, заведенном по статье о «возбуждении ненависти» фигурируют порядка шести видеороликов, размещенных в интернете.

Романова лишили сана прошлым летом. Он отказался покидать Среднеуральский женский монастырь, где был духовником, и после этого был задержан. Его обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве.