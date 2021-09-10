Apple по решению суда не сможет запрещать приложениям размещать в онлайн-магазине AppStore ссылки на сторонние сайты

Об этом сообщает телеканал CNBC. До настоящего момента разработчики не могли это делать – компания небезосновательно опасалась, что покупки, совершенные пользователями вне магазина приложений, негативно отразятся на финансовых результатах Apple, которая берет комиссию.

Жалобу на компанию подала Epic Games — разработчик популярной игры Fortnite. Ранее она была удалена из AppStore именно по причине того, что новая версия приложения позволяла игрокам приобретать внутреннюю валюту и совершать другие покупки напрямую, обходя встроенные платежные механизмы каталога приложений.

На фоне сегодняшнего решения суда акции Apple начали дешеветь.

