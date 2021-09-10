Водителя грузовика, столкнувшегося с военной автоколонной в Подмосковье, приговорили к 5 годам лишения свободы

Он будет отбывать срок в колонии-поселении, сообщает Следственный комитет. Авария произошла в начале года. Суд установил, что водитель грузовика Игорь Гавриков нарушил правила дорожного движения на автодороге М-9 «Балтия» и врезался в четыре автобуса, в которых находились 100 военнослужащих. Четверо погибли на месте, еще шестеро пострадали.
2021-09-10T22:31:59+03:00
2021-09-10T22:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 10 сентября 2021
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