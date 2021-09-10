В лиссабонской клинике, на 82-м году жизни сегодня скончался экс-президент Португальской Республики Жорже Сампайю

Занимавший важные государственные посты в течение 30 лет своей политической карьеры, победивший в 90-е ныне действующего президента страны на выборах столичного мэра, возглавлявший тогда же крупнейшую в стране Социалистическую партию и, наконец, сменивший на посту главы государства легендарного лидера португальских социалистов Мариу Соареша, Сампайю был президентом страны в знаковое для нее как для части единой Европы десятилетие с 1996-го по 2006-й. Себя в одном из выступлений он назвал «пленником великой мечты о лучшем будущем». Коллеги и подчиненные про него — любителя и ценителя музыки и живописи — говорили: «не стань он президентом, был бы прекрасным певцом, фотографом или пианистом».

Государственные похороны Жорже Сампайю состоятся в воскресенье. Начиная с субботы в Португалии объявлен трехдневный траур.