Глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова президента Украины о возможной войне с Россией не заслуживают внимания

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания. Сергей Лавров добавил, что подход Киева к минским соглашениям делает нормандский формат невозможным.



Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что из-за агрессивных действий Кремля между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Если военное столкновение окажется неизбежным, добавил Зеленский, — это станет огромной ошибкой России.