В Москве музыканты пожаловались на не допуск на выступление в честь Дня города из-за поддержки Алексея Навального

Сотрудник Государственной академической хоровой капеллы рассказал правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что всего с концерта сняли 13 человек. Как утверждается, все они оказались в «базах ФБК» или принимали участие в протестных акциях. Списки выступающих проверяли сотрудники ФСО.

Этим летом Фонд борьбы с коррупцией признали экстремистской организацией и иностранным агентом. В августе полиция начала обходить и обзванивать людей, регистрировавшихся на сайтах «Свободу Навальному», «Умное голосование» и делавших пожертвования ФБК.