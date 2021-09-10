Из дома в Москве, где от отравления погибли два человека, госпитализировали еще двух жителей

Первоначально рассматривалась версия об отравлении арбузом, но теперь она подвергается сомнению.

Первоначально было известно о том, что семья из трех человек предположительно отравилась арбузом. Бабушке, маме и внучке стало плохо на следующий день. После первого вызова скорой они отказались от госпитализации, но лучше им не стало. Вторая бригада увезла 38-летнюю женщину и, возможно это спасло ее. Она осталась жива. Бабушку и внучку забрали уже ближе к вечеру и, несмотря на старания врачей, они скончались. Несколько позже версию о некачественном арбузе подвергли сомнению, поскольку схожие симптомы обнаружили у подростка из соседней квартиры и еще одной женщины, живущей поблизости, хотя арбуза они не ели.

Сейчас эксперты в специальном снаряжении исследуют квартиры пострадавших, чтобы понять что стало источником отравления. На месте работает и лаборатория Мосгаза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Магазин сети «Магнит» на Совхозной улице был временно закрыт, а партия арбузов изъята из продажи. Ритейлер сообщил о начале внутреннего расследования.