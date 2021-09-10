Антимонопольная служба согласовала максимальную цену на лекарство от коронавируса «Ковидолек»

Из сообщения в телеграм-канале ФАС следует, что упаковка из 40 таблеток по 200 мг будет стоить меньше 3 тысяч рублей. Препарат включен в перечень жизненно необходимых. Третья фаза испытаний началась этой весной. Производитель – фармацевтическая компания «Нанолек», — планирует закончить исследования «Ковидолека» в конце следующего года.