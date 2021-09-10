В Нижегородской области спустя два года завели дело о пытках в отделе полиции

Пострадавших, один из которых имеет инвалидность, избивали, требуя признаться в краже металлолома. Об этом в Комитете против пыток рассказали сайту «Медуза», которое российские власти считают иностранным агентом. Один мужчина попал в хирургическое отделении с закрытой черепно-мозговой травмой, у другого, имеющего с детства умственную отсталость, диагностировали тревожное расстройство. Позже специалисты установили, что его здоровью нанесли тяжкий вред.

Ранее СК дважды отказывал в возбуждении уголовного дела. Сейчас его расследуют по статье о превышении должностных полномочий. Однако подозреваемых пока нет.