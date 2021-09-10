Во Франции начато расследование в отношении бывшего министра здравоохранения

Местное издание Mediapart пишет, что, по версии следствия, Аньес Бюзин на своем посту не предпринимала должных действий для противодействия эпидемии коронавируса. Пока она проходит как «дополнительный свидетель».

Как отмечается, это одно из первых судебных разбирательств, в рамках которого суд определит меру ответственности французского руководства за запоздалую и не всегда последовательную реакцию в начале пандемии. Также будут опрошены нынешний министр здравоохранения и экс-глава правительства.