Мэр Москвы отверг политические причины снятия санитарных ограничений

Выступая перед жителями Юго-Восточного административного округа, Сергей Собянин назвал абсурдом предположения о том, что меры ослабляют в преддверии выборов в Госдуму. Градоначальник настаивает, что в основе решений властей лежит динамика заболеваемости коронавирусом.

В августе Собянин отменил требования о переводе 30% сотрудников предприятий на дистанционный режим работы и о ношении масок учителями в школах. К сентябрю он называл ситуацию с распространением эпидемии в городе одной из лучших в России. При этом сегодня Собянин допустил возможность нового подъема заболеваемости.