Главного редактора ростовского издания «Голос» арестовали за публикацию эмблемы «Умного голосования» в Фейсбуке

Сегодня журналиста Игоря Хорошилова доставили в отделение полиции, а затем отправили в спецприемник на 10 суток, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». На него составили протокол по статье о распространении символики экстремистских организаций. Это второй подобный случай в Ростове-на-Дону. Ранее 5 суток ареста получила активистка из-за фото с плакатом проекта «Умное голосование».

Хотя структуры Алексея Навального были признаны экстремистскими и запрещены, «Умное голосование» под судебный запрет не попало, однако власти связывают проект с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией. Он был признан экстремистским и выполняющим функции иностранного агента.