Следователи опрашивают жильцов дома в Москве, где предположительно из-за отравления, погибли бабушка и внучка

Телеграм-канал 112 сообщает о поквартирном обходе. Из дома пострадавшей семьи вынесли все продукты. По предварительной версии, причиной смерти мог стать арбуз. Однако позже сообщалось о госпитализации еще нескольких человек из этого дома, которые ели другую еду.

«Магнит» проведет расследование по факту отравления людей арбузом, купленным в магазине. Об этом сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям данной розничной сети Антон Карпов. Следователи завели уголовное дело после отравления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.