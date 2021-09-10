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21:04, 10 сентября 2021

Следователи опрашивают жильцов дома в Москве, где предположительно из-за отравления, погибли бабушка и внучка

Телеграм-канал 112 сообщает о поквартирном обходе. Из дома пострадавшей семьи вынесли все продукты. По предварительной версии, причиной смерти мог стать арбуз. Однако позже сообщалось о госпитализации еще нескольких человек из этого дома, которые ели другую еду.  

«Магнит» проведет расследование по факту отравления людей арбузом, купленным в магазине. Об этом сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям данной розничной сети Антон Карпов. Следователи завели уголовное дело после отравления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


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