В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для педофилов

Согласно действующей норме, пожизненное лишение свободы по этой статье можно получить, только если жертва моложе 14 лет и преступник совершает рецидив. Депутаты от «Единой России» предлагают расширить применение высшей меры наказания на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, на случаи, когда оно сопряжено с другим тяжким преступлением или преступлением в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Законопроект внесен на фоне резонансного дела педофила-рецидивиста, убившего двух школьниц в Кузбассе.