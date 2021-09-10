В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для педофилов

Согласно действующей норме, пожизненное лишение свободы по этой статье можно получить, только если жертва моложе 14 лет и преступник совершает рецидив. Депутаты от «Единой России» предлагают расширить применение высшей меры наказания на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, на случаи, когда оно сопряжено с другим тяжким преступлением или преступлением в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Законопроект внесен на фоне резонансного дела педофила-рецидивиста, убившего двух школьниц в Кузбассе.
2021-09-10T20:32:14+03:00
2021-09-10T20:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 10 сентября 2021
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