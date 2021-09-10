Google грозит еще один крупный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на суд сообщает, что очередной административный протокол будет рассмотрен в конце месяца. Американской корпорации грозит штраф в 4 миллиона рублей. В настоящий момент общая сумма штрафов Google в России уже превышает 32 миллиона. При этом в Роскомнадзоре жаловались, что Google и Twitter не платят назначенные им штрафы за нарушения российских законов.