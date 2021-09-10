В деле о повреждении машины ФСБ на январской акции в Москве появился новый фигурант

Следствие считает, что 18-летнему Серафим Кравчук наносил удары по машине с правительственными номерами, в частности бил по зеркалу заднего вида и заднему бамперу. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Кравчук вину признал частично. Он находится под подпиской о невыезде.

По этому же эпизоду проходят фигурантами еще два человека. Один из них блогер Константин Лакеев находится в СИЗО, другой – несовершеннолетний подросток – в начале месяца получил пять лет условно.

