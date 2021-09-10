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20:05, 10 сентября 2021

Талибы пока не будут проводить инаугурацию афганского правительства

Один из представителей запрещенной в России террористической организации назвал слухами информацию о том, что торжественная церемония назначена на завтра, 11 сентября. Эта дата имеет символическое значение – в субботу двадцатилетняя годовщина терактов в США, которые унесли жизни около трех тысяч человек.

Талибы огласили состав временного правительства на этой неделе. Они пообещали, что в кабинете министров появятся должности и для женщин, правда, в соответствии с законами шариата. Новые власти сообщают, что часть кабинета уже приступила к работе.


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