После контртеррористической операции в Дагестане следователи завели дело о посягательстве на жизнь силовиков

Об этом сообщается на сайте регионального СК. Сегодня в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что в Буйнакском районе во время поиска злоумышленников, планирующих теракты, были обнаружены два боевика. Они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем. Погибших и раненных среди силовиков и гражданского населения нет.