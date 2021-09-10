После контртеррористической операции в Дагестане следователи завели дело о посягательстве на жизнь силовиков

Об этом сообщается на сайте регионального СК. Сегодня в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что в Буйнакском районе во время поиска злоумышленников, планирующих теракты, были обнаружены два боевика. Они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем. Погибших и раненных среди силовиков и гражданского населения нет.
2021-09-10T20:04:30+03:00
2021-09-10T20:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 10 сентября 2021
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