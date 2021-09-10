Центробанк может повысить ключевую ставку выше семи процентов

Это не исключила глава банка России Эльвира Набиуллина. Сегодня регулятор повысил этот показатель уже в пятый раз подряд – до 6,75%. Нынешнее повышение в ЦБ объяснили возобновлением роста инфляции. Следующее заседание совета директоров пройдет в конце октября. Как следует из данных на сайте Центробанка, в прошлый раз ключевая ставка поднималась выше 7% еще в 2019 году.