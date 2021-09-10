Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Это следует из опубликованного распоряжения. «Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в документе.



Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.