Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Мария Алехина в эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) сказала, что из-за вынесенного приговора не намерена уезжать из России. Марию Алехину приговорили по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акций в поддержку Алексея Навального в конце января.
2021-09-10T19:07:31+03:00
2021-09-10T19:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:07, 10 сентября 2021
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