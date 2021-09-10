Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Мария Алехина в эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) сказала, что из-за вынесенного приговора не намерена уезжать из России. Марию Алехину приговорили по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акций в поддержку Алексея Навального в конце января.