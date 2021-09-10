В пожарных частях и спасательных центрах России в память о погибшем главе МЧС прозвучали пожарные сирены

В ведомстве рассказали, что таким образом сотрудники выразили признание погибшему при исполнении долга.

Похороны главы МЧС Евгения Зиничева прошли в Петербурге на Северном кладбище. На похороны погибшего министра пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник Росгвардии Виктор Золотов и человек, похожий на Евгения Пригожина, рассказал петербургскому «Эху Москвы» корреспондент издания Znak.com Александр Дыбин.

Прощание с Евгением Зиничевым прошло утром в Москве. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Напомним, что глава МЧС погиб в Красноярском крае, по официальной версии, после падения со скалы.