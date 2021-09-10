В посольстве США рассказали о причинах вызова посла Джона Салливана в Министерство иностранных дел России

В дипломатическом представительстве США рассказали о причинах вызова посла Джона Салливана в Министерство иностранных дел России. У МИД — другая версия.

Темой беседы Салливана и заместителя министра Сергея Рябкова стал ряд вопросов в поддержку стремления президента Джо Байдена к установлению стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Приводит РИА слова пресс-секретаря посольства США Джейсоха Ребхольца. Сам Рябков озвучил иную причину. Он сказал, что Россия заявила протест по поводу действий американских IT-гигантов, которые нарушают выборное законодательство нашей страны. Видео приезда посла появилось в телеграм-канале РИА-Новостей. Сообщается, что дипломат пробыл в здании около 20 минут, однако на вопросы журналистов ни перед аудиенцией, ни после нее, отвечать не стал. Напомним, что США официально обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. По итогам расследования специальной прокурорской комиссии Роберта Мюллера обвинения предъявлены 34 россиянам. Связи между выборным штабом Дональда Трампа и российскими чиновниками комиссия не нашла.

В июне во время встрече в Женеве Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках нормализации отношений договорились о возврате послов, которых ранее отозвали из Вашингтона и Москвы.