Дания стала первой страной Евросоюза, отменившей с сегодняшнего дня все основные ограничения, связанные с пандемией

Как заявил датский минздрав, отныне КОВИД-19 не считается в этой стране «заболеванием критическим для общества», пишет сайт Дойче велле. — Во время посещения массовых мероприятий теперь не требуется предъявлять справку о вакцинации. Ранее в Дании был также отменен масочный режим, а с начала сентября, впервые за полтора года, здесь открылись дискотеки. Отныне туда пускают не только обладателей ковид-сертификатов, но и всех желающих.

Причина отмены антивирусных мер связана с высоким уровнем вакцинации: полностью здесь привиты более 80 процентов населения старше 12 лет. В то же время сохраняются некоторые ограничения на въезд, например, из соседней Германии. За исключением жителей только одной непосредственно граничащей с Данией области все остальные немцы обязаны по прибытии пройти тест на коронавирус.

Газета Гардиан публикует интервью с профессором вирусологии Университета города Орхус на восточном побережье датского полуострова Ютландия, который заметил, что снятие ограничительных мер нельзя считать преждевременным: «Мы приоткрыли дверь, однако вовсе не исключаем, что, если потребуется, мы можем ее снова закрыть» . Ключевым при принятии решения, добавил профессор, было то, что на сегодня обеими дозами провакцинировано большинство людей из возрастной группы 50+.



Снятие запретов, напоминает Гардиан, проходило поэтапно: с середины августа было отменено обязательное ношение масок в общественном транспорте. Однако, например, в аэропортах маски по-прежнему обязательны; их также рекомендуется надевать при посещении врача, в тест-центрах и больницах. Соблюдение социальной дистанции также остается желательным, особенно в людных местах. Министр здравоохранения Дании уже в конце августа заявил, что «эпидемия находится под контролем», предупредив при этом, что «страна еще из нее не вышла, и правительство будет действовать в соответствии с необходимостью».



Британская Дейли мейл вслед за датскими информагентствами сообщает, что завтра в Копенгагене состоится первый за долгие месяцы рок-концерт. Все 50 тысяч билетов на него давно распроданы.

Ранее, в начале сентября, столица Дании также принимала у себя первый за время пандемии музыкальный фестиваль под открытым небом с символическим названием «Возвращение к жизни».