Двое челябинцев получили реальные сроки по делу о баннере «ФСБ – главный террорист»

Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам колонии, его жену Анастасию Сафонову – к двум годам. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Прокуратура требовала назначить активистам по шесть лет заключения по обвинению в хулиганстве и вандализме.

По версии следствия, баннер был вывешен на заборе областного управления ФСБ. В 2018 году в поддержку фигурантов так называемого «пензенского дела». Задержанные рассказывали о пытках с требованием признать вину.