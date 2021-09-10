Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Путин – последовательный противник засилия иностранцев в нашем спорте. На этот раз он сослался не на катастрофические результаты российских клубов в еврокубках или провал на чемпионате Европы, а на Олимпийские Игры.

На самом деле, сборная России не выступала на Олимпиадах никогда. В 1988 году Золото Сеула выиграла советская команда. Четыре года назад Президент отчитал тогдашнего главу питерского Зенита Сергея Фурсенко за то, что в составе команды в еврокубковом матче играли восемь иностранцев и только три россиянина. За годы существования лимита в российском футболе не появилось ни одного футболиста европейского класса, а результаты сборной и клубов не улучшились. Зато непомерно выросли зарплаты обладателей паспортов. Нынешнее руководство РФС в лице Александра Дюкова в качестве одной из мер оздоровления ситуации видит полную отмену лимита, с чем, кстати, не согласны клубы. Общее собрание РПЛ высказалось лишь за легкую корректировку формулы — десять легионеров вместо восьми как сейчас. После выступления президента дискуссии на эту тему могут принять новое направление, а клубы получить весомый аргумент.

Лимит на легионеров был введен в 2005 году. За 16 лет сборная России выиграла бронзу Чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. На олимпиаду россияне так ни разу и не попали.