Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

До этого на прощание, которое состоялось в Москве, пришли сотни людей.

Похороны прошли на Северном кладбище. Ранее тело погибшего спецбортом привезли из Москвы. Всего для участия в церемонии в аэропорт Пулково прибыли пять самолётов с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра. Об этом агентство РИА «Новости» сообщало со ссылкой на источник.

Простились с Зиничевым этим утром в здании МЧС на западе Москвы. На церемонию по оценке «Интерфакса» пришли около полутора тысяч человек. Люди еще до девяти часов выстроились у ухода в очередь, а мимо неё проходили высокопоставленные чиновники и руководители государственных органов. Например, глава правительства Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Позже проститься с Зиничевым приехал и президент Владимир Путин. Он не выступал с какими-либо публичными объявлениями. Положив цветы к постаменту с государственными наградами министра, глава государства постоял у гроба, а затем пообщался с родственниками умершего.

Ранее президент посмертно присвоил главе МЧС звание героя России. Он сказал, что Зиничев погиб при исполнении своих обязанностей: «Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека».

Евгений Зиничев погиб на плато Путорана в Красноярском крае. По официальным данным, он умер, пытаясь спасти соскользнувшего со скалы человека.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС с весны 2018. До этого в разные годы был сотрудников ФСО, ФСБ, охраны президента Путина, а также исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.