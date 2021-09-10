Посол США был вызван в МИД РФ из-за вмешательства США в выборы

Посол США Джон Салливан вызван в МИД РФ в пятницу из за вмешательства Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Причина вызова посла Салливана в МИД — вмешательство США в выборы»,— рассказал он, не уточнив детали.

В американском посольстве, в свою очередь, пояснили, что посол Джон Салливан встретился с замглавы МИД Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой главы Белого дома Джо Байдена к стабильным отношениям с Россией.



Ранее в пятницу посол США посетил российское дипведомство, где пробыл около 20 минут.