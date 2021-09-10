Строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено, — объявил Газпром

Трубопровод проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Его мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Поставки планируется начать в октябре. Строительство было завершено на полтора года позже запланированного срока из-за американских санкций.

Бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск назвал завершение проекта непростительной ошибкой. Такое мнение он высказал в эфире польского телеканала TVN24.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее предупредила о новых санкциях против России, если газопровод будет использоваться как оружие.

В Кремле считают, что от запуска «Северного потока – 2» выиграют все – и поставщики энергоресурсов, и потребители. «Цены на газ растут, газ нужен», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин считает, что значение «Северного потока – 2» для Европы минимально. При этом Крутихин добавил, что пока непонятно, какая компания будет сертифицировать газопровод и кто будет его страховать.

Власти Украины заявляют, что будут продолжать борьбу против «Северного потока – 2». В Киеве проект называют политическим.