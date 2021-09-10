Сенатор Климов назвал «игрой на публику» заявления Зеленского о возможной войне Украины и РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов назвал «игрой на публику» заявления Владимира Зеленского о возможной войне Украины и РФ. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что возможны провокации с участием Украины.

«То, что там возможны разного рода провокации третьих сил, это точно. Я хочу напомнить, что допустим провокация против российских граждан на территории республики Беларусь была как раз произведена уже при Зеленском спецслужбами Украины совместно с ЦРУ, это весь мир знает теперь после публикации СNN. Так что вот им бы в зеркало на себя посмотреть и подумать, стоит ли им все эти воинственные идеи и разного рода мыслишки реализовывать. Скорее всего это просто игра на публику», – считает Климов.

Политик предполагает, что заявления Зеленского связаны с его поездкой в США. «Я на самом деле не завидую господину Зеленскому. Он в США съездил и видимо получил такие ответы, что очень сильно опечалился. И потом Северный поток – это уже не проект, это уже реальность и немцы тоже тут настояли на своем и довели до ума то, что они хотели сделать вместе с РФ. Плюс с учетом афганских событий Украина там ушла совсем на периферию мировой политики, а им так хотелось быть в центре этой политики, но время уже прошло», – пояснил он.

А.Климов отметил, что у России нет планов вести войну с соседней страной. «Мы такие сценарии не рассматриваем. Это и в доктрине нашей национальной безопасности не присутствует и не соответствует нашим намерениям. Мы все-таки рассматриваем Украину, как бы и что бы они не говорили, как братский и соседний народ, и никоим образом таких планов никто из серьезных людей, ответственных, в Москве не ведет», – заключил сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией. С таким заявлением он выступил на форуме YES Brainstorming в Киеве.