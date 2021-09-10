В Киеве допускают возможность полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что из-за агрессивных действий Кремля образовалась пропасть между россиянами и украинцами. Если военное столкновение окажется неизбежным, это станет огромной ошибкой России, — добавил Зеленский.

В Кремле заявили, что с сожалением восприняли эти слова. По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва «не хотела бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям возможного вооруженного конфликта».

Сенатор Андрей Климов заявил «Эху Москвы», что Россия не планирует войну, а вот провокации с другой стороны возможны.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в том, что она фактически участвует в войне в Донбассе. Боевые действия начались, когда Донецкая и Луганская народные республики провели референдум и провозгласили самостоятельность весной 2014 года.

И почти сразу же в адрес России стали звучать обвинения в оказании помощи ДНР и ЛНР. Так, с соответствующими заявлениями выступали как сама Украина, так и США, НАТО, Совет Европы, ОБСЕ и Евросоюз. Москва же отвергает все обвинения, говоря о том, что Россия ни поддерживает ни одну из сторон конфликта, а на территории Донбасса нет ни одного российского военного.

Организация «Международная амнистия» в 2014 году пришла к выводу, что происходящее в Донбассе – международный конфликт, в котором участвует и Россия. Причем, ее роль заключается как в поддержке повстанцев, так и в прямом военном вмешательстве.

По подсчетам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за семь лет войны на востоке Украины пострадали почти 45 тысяч человек, более 13 тысяч из них погибли, в том числе почти 4 тысячи из них – мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский морально готовит свой народ к тому, что Россия может развязать войну с Украиной. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Дмитрий Глуховский.