В Санкт-Петербурге завершились похороны главы МЧС Евгения Зиничева

Они прошли в закрытом режиме с воинскими почестями на Северном кладбище города, сообщает агентство ТАСС. Лафет с телом министра сегодня доставили спецбортом из Москвы, где прошла церемония прощания. Ее посетил президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин и другие представители руководства страны.

Глава МЧС погиб позавчера в Норильске. Согласно официальной версии, это произошло во время учений. Зиничев пытался спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. Кинематографист прибыл в туда для выбора съемок нового документального фильма.