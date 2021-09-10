Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку

Теперь этот показатель остановился на отметке 6,75% годовых. Регулятор объяснил повышение ставки возобновлением роста инфляции. Впрочем, как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика сейчас возвращается на траекторию сбалансированного роста. Набиуллина допустила, что в будущем ключевая ставка может превысить 7%.
2021-09-10T17:04:22+03:00
2021-09-10T17:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 10 сентября 2021
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