Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку

Теперь этот показатель остановился на отметке 6,75% годовых. Регулятор объяснил повышение ставки возобновлением роста инфляции. Впрочем, как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика сейчас возвращается на траекторию сбалансированного роста. Набиуллина допустила, что в будущем ключевая ставка может превысить 7%.