Мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность нового подъема заболеваемости коронавирусом

«Не факт, что через месяц у нас не начнется новый подъем» – написал городской глава в своем блоге, подтвердив сказанное накануне руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном. Он утверждал, что вероятность четвертой волны пандемии очень высока. Собянин напомнил, что с предыдущим, летним наступлением КОВИД-19 городские власти справились достаточно быстро, что позволило оперативно снять ограничения. По словам мэра, опыт полутора лет пандемии позволяет довольно точно прогнозировать ситуацию, а алгоритм приведения системы здравоохранения Москвы в режим оперативной готовности давно отработан. «Невозможно превратить Москву в концлагерь, есть и экономические резоны», – заключил Собянин – «Люди должны работать, передвигаться, общаться». Напомним, что сегодня в городе зафиксировано более полутора тысяч новых случаев коронавируса.

В субботу президент России Владимир Путин примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина.