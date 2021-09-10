ЦИК намерен направить в прокуратуру данные о вербовке студентов СПбГУ для фальсификаций на предстоящих выборах

Центризбирком намерен направить в прокуратуру данные о вербовке студентов СПбГУ для фальсификаций на предстоящих выборах. Об этом сообщили источники «Эха Москвы».

Студентам СПбГУ пообещали 45 тысяч рублей за вбросы на избирательном участке, где в заксобрание баллотируются сразу три Бориса Вишневских. Среди них — один действующий депутат ЗакСа от партии «Яблоко». Другие изменили имена, фамилии и даже внешность на официальных фото незадолго до начала кампании. По данным издания DOXA, учащийся политического факультета Владислав Дубровский писал в групповом чате учебного заведения, что с 17 по 19 сентября можно поработать наблюдателем за дополнительную оплату. Всех заинтересовавшихся он отправлял к Владимиру Кукелю. Однако позже выяснилось, что студентов просят не наблюдать за ходом выборов, а вмешиваться в него. Корреспондент DOXA записал разговор с Кукелем.

Студентам предлагали вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. Предложения студентам — это политическая провокация, рассказал «Эху Москвы» сам Александр Ржаненков.

Напомним, на этой неделе петербургский Горизбирком отказал депутату заксобрания Борису Вишневскому в требовании крупным шрифтом указать на избирательных документах предыдущие имена и фамилии его тёзок.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова попросила городскую избирательную комиссию разыскать кандидатов Вишневских и опубликовать их актуальные фотографии.