Суд отказал экс-адвокату историка Олега Соколова в требовании удалить статьи, которые якобы порочат честь юриста

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал бывшему адвокату историка Олега Соколова в требовании удалить статьи, которые, по его мнению, порочат честь юриста. В спорных материалах портал «Фонтанка.ру» рассказал о карьере защитника и обвинил его в самопиаре на громком деле.

Суд признал, что честь адвоката Александра Почуева из семнадцати спорных абзацев порочит лишь одно слово «афера». Остальные фрагменты текста, которые юрист требовал признать не соответствующими действительности и удалить с портала «Фонтанка.ру», судя по вердикту суда, не содержат вымыслов. Меж тем истец настаивал, что журналисты просто выдумали некоторые сведения. Почуев требовал извинений, а также размещения своей статьи на сайте. В этом ему также отказали. На суде выступил и самый известный клиент адвоката, петербургский историк Олег Соколов, который получил двенадцать с половиной лет колонии за убийство аспирантки. Он рассказал, что не имеет претензий к Почуеву, однако, назвал неудачным ходом его совет дать признательные показания, из-за чего следствие, якобы, упустило важные детали. Ещё одной причиной для отказа от услуг адвоката стала его пассивность в защите Соколова от оппонентов в ходе многочисленных телевизионных шоу, на которых обсуждали убийство.

Судя по публикации портала «Фонтанка.ру» редакция готова удалить спорное слово «Афера» из статьи о Почуеве, если решение суда вступит в законную силу.