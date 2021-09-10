Из-за январской акции к либертарианцу Глебу Марьясову подали еще один крупный иск

Мосгортранс хочет взыскать с активиста больше миллиона рублей после того, как учреждению пришлось предоставить МВД 67 автобусов. Об этом пишет сайт «Медиазона». Накануне иск на полтора миллиона к Марьясову подал столичный метрополитен. В эту сумму он оценил дополнительные расходы на зарплаты работникам в день митинга. Марьясова задержали в конце февраля. В качестве ограничительной меры ему назначен запрет определенных действий.
2021-09-10T16:33:12+03:00
2021-09-10T16:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 10 сентября 2021
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