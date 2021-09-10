Ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko по оценкам МВД превысил миллиард рублей

В пресс-службе ведомства сообщили, что зарегистрировали уже почти 3,5 тысячи заявлений от потерпевших, среди которых граждане России и других стран. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в конце прошлого года. Уже арестован совладелец финансовой пирамиды Кирилл Доронин, а также его сообщник Ильгиз Шакиров, носивший должность вице-президента. Еще трое сооснователей арестованы заочно.
2021-09-10T16:32:19+03:00
2021-09-10T16:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 10 сентября 2021
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