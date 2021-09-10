Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске все еще не могут вернуться в свои квартиры

Этот процесс может затянуться до месяца, — сообщил глава городского округа Игорь Сухин. Его слова приводит агентство Интерфакс. Власти ждут, пока эксперты дадут гарантии безопасности. Жильцам неразрушенного подъезда ранее разрешили забрать из квартир свои личные вещи. Жильцов пострадавшего от взрыва подъезда в дома не пустили. Это мотивировали угрозой обрушения. Взрыв газа произошел позавчера утром. Семь человек погибли, более 20 пострадали.

