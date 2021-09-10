В Иркутске школьника не допустили до уроков с классом из-за косички

Преподаватели утверждают, что устав не разрешал им позволить мальчику сидеть в таком виде с остальными.

12-тилетний учащийся иркутского Центра образования №47 пришел после летних каникул с длинной чёлкой, которую он резинкой завязал на макушке. Как сообщает газета «Комсомольская правда», преподаватели не пустили его в класс, и вместо этого ребёнок шесть уроков провёл в кабинете психолога. Там завучи, директор и социальный педагог объясняли шестикласснику, что мужчина не может ходить с такой причёской. Также, как изданию рассказала мама мальчика, преподаватель по ОБЖ спросил ребёнка, не является ли он транссексуалом.

В свою очередь в руководстве центра образования это отрицают. Там рассказали газете, что учитель, о котором идёт речь, никогда не позволил бы себе такого оскорбления. Там также отметили, что пока ребёнок сидел в кабинете психолога, различные преподаватели давали ему задания, то есть от учебного процесса он отстранен не был.

Решение о недопуске ребёнка в класс преподаватели объяснили уставом школы, который обязывает мальчиков носить короткую прическу. Учителя сказали, что если в семье шестиклассника с правилами не согласны, они могут найти другое учебное учреждение.

Информацию о недопуске школьника в класс сейчас проверяют в прокуратуре иркутской области. Там пообещали выяснить, не нарушили ли преподаватели право ребёнка на образование.