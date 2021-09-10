В США ужесточаются правила вакцинации

Впервые федеральное правительство обяжет частный бизнес требовать прививки от сотрудников. О новых мерах по борьбе с пандемией объявил президент страны Джо Байден.

Байден поручил департаменту труда США обязать все частные американские компании численностью свыше 100 человек требовать вакцинацию от сотрудников — или проводить регулярное тестирование на коронавирус. Эта мера коснется почти ста миллионов американцев. В случае невыполнения требования компаниям будут грозить штрафы в несколько тысяч долларов. «Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе», заявил Байден об американцах, отказывающихся делать прививку. Своим указом президент США также ужесточил правила вакцинации для федеральных сотрудников и контрактников, работающих с федеральным правительством — вакцинироваться обязаны будут все, включая военных служащих, без альтернативы в виде регулярного тестирования. Глава национального института инфекционных заболеваний доктор Энтони Фауччи заявил накануне, что уровень заражаемости коронавирусом в США в 10 раз превышает показатель, необходимый для победы над пандемией, и составляет 160 тысяч случаев в день.

Лос-Анджелес также объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех учащихся старше 12 лет.