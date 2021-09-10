Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения о снятии ограничений на количество легионеров в российском футболе. Ранее Российский футбольный союз предложил отменить лимит на легионеров. В июле глава РФС Александр Дюков говорил, что эта тема обсуждается в правительстве. Тогда же министр спорта Олег Матицын сказал, что проблему нужно решать в комплексе, — напоминает издание Sports.ru.
2021-09-10T16:08:59+03:00
2021-09-10T16:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 10 сентября 2021
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