Стоимость газа в Европе впервые превысила показатель в 700 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на фоне завершения строительства «Северного потока-2» впервые превысила показатель в 700 долларов за тысячу кубометров.

Цены подскочили как только стало известно, что газопровод будет достроен в ближайшие часы. Сам факт завершения «Северного потока – 2» серьезных изменений не внес. При этом максимальным стал показатель в 707 долларов. В целом же цены на топливо с начала года выросли почти в четыре раза, стартовав с 300$ за тысячу кубометров.

Как пишет интернет-издание РБК со ссылкой на директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко основной причиной стал низкий уровень запасов в европейских подземных хранилищах при ограниченном поступлении газа по трубопроводам.

Серьезным фактором стал и отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для транзита топлива через Украину. В Европе уверены, что предстоящей зимой не стоит ожидать снижения цены на топливо, поскольку хранилища пока не удается заполнить необходимым количеством топлива.

На фоне завершения строительства «Северного потока-2» на московской бирже также произошел скачок цен на акции «Газпрома».