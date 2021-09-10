В Петербурге во время визита Зюганова на «Аврору» рядом припарковался минивэн с надписью «Передвижной мавзолей»

В Петербурге во время визита главы КПРФ Геннадия Зюганова на крейсер «Аврора» рядом с судном припарковался белый минивэн с надписью «Передвижной мавзолей», — сообщает корреспондент издания ЗАКС.ру. В пресс-службе КПРФ утверждают, что ничего подозрительного не видели, а участников акции назвали провокаторами.