В Петербурге во время визита Зюганова на «Аврору» рядом припарковался минивэн с надписью «Передвижной мавзолей»

В Петербурге во время визита главы КПРФ Геннадия Зюганова на крейсер «Аврора» рядом с судном припарковался белый минивэн с надписью «Передвижной мавзолей», — сообщает корреспондент издания ЗАКС.ру. В пресс-службе КПРФ утверждают, что ничего подозрительного не видели, а участников акции назвали провокаторами.
2021-09-10T15:37:28+03:00
2021-09-10T15:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 10 сентября 2021
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