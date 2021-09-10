В Иркутске 12-летнего ученика Центра образования номер 47 не допустили до занятий из-за прически – хвостика на макушке. По словам матери школьника, учителя говорили шестикласснику, что «мужики так не ходят» и предлагали распустить волосы. Ребенок отказался и шесть уроков просидел в кабинете психолога. Директор школы Надежда Тютрина утверждает, что от занятий ученика не отстраняли. В кабинет психолога к нему приходили педагоги и давали задания, — сообщает «Комсомольская правда».