В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание для педофилов после того, как в Кузбассе убили двух девочек

Авторы документа, депутаты от «Единой России», предлагают увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено, если жертвой преступника стал ребенок моложе 14 лет и если ранее этот человек был осужден за аналогичное преступление против несовершеннолетнего.
2021-09-10T15:33:46+03:00
2021-09-10T15:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 10 сентября 2021
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