В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание для педофилов после того, как в Кузбассе убили двух девочек

Авторы документа, депутаты от «Единой России», предлагают увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено, если жертвой преступника стал ребенок моложе 14 лет и если ранее этот человек был осужден за аналогичное преступление против несовершеннолетнего.