В Челябинске двух анархистов приговорили к реальным срокам за баннер «ФСБ – главный террорист»

В Челябинске двух анархистов Дмитрия Цибуковского и его супругу Анастасию Сафонову приговорили к реальным срокам за баннер «ФСБ – главный террорист». Суд признал обоих виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды и назначил Цибуковскому два с половиной года колонии, а Сафоновой – два года, — сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Прокуратура требовала для обвиняемых шесть лет. Защита намерена обжаловать приговор.

