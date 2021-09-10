В Москве завершается украшение города к празднованию 874-летия со дня его основания

У станций метро, на площадях и бульварах установили декоративные конструкции с флагами белого, фиолетового и красного цвета. На некоторых есть угловатый горизонтальный узор в той же цветовой гамме, а также надпись: «Москва 874». На площадях города установили разные инсталляции цветов и деревьев. На Манежной площади появился «Красный сад» с растениями в багровых оттенках, на Тверской – «Кедровая роща», на Площади Революции можно увидеть «Русский лес» с березами и елями, а на Кузнецком мосту у входа в ЦУМ — «Сад водных растений» с ивами и бамбуком.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обращал внимание на то, что в этом году в условиях пандемии коронавируса пройдут в основном локальные мероприятия. В предыдущие годы на разных площадках организовывали праздничные концерты с участием популярных исполнителей, на улицах выступали артисты театров. Формат празднования Дня города в этом году Собянин назвал «скромным».

Свой 874-й день рождения Москва отметит в эти выходные.