Центризбирком намерен направить в прокуратуру данные о вербовке студентов СПбГУ для фальсификаций на выборах

Центризбирком намерен направить в прокуратуру данные о вербовке студентов СПбГУ для фальсификаций на предстоящих выборах. Об этом сообщили источники «Эха».

Студентам СПбГУ пообещали 45 тысяч рублей за вбросы на избирательном участке, где в заксобрание баллотируются сразу три Бориса Вишневских. Среди них — один действующий депутат ЗакСа от партии «Яблоко». Другие изменили имена, фамилии и даже внешность на официальных фото незадолго до начала кампании. По данным издания DOXA, учащийся политического факультета Владислав Дубровский писал в групповом чате учебного заведения, что с 17 по 19 сентября можно поработать наблюдателем за дополнительную оплату. Всех заинтересовавшихся он отправлял к Владимиру Кукелю. Однако позже выяснилось, что студентов просят не наблюдать за ходом выборов, а вмешиваться в него. Корреспондент DOXA записал разговор с Кукелем.

По данным журналистов студентам предлагали вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. Сам он сообщил «Эху», что считает такое предложение политической провокацией.

Напомним, на этой неделе петербургский Горизбирком отказал депутату заксобрания Борису Вишневскому в требовании крупным шрифтом указать на избирательных документах предыдущие имена и фамилии его тёзок.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова попросила городскую избирательную комиссию разыскать кандидатов Вишневских и опубликовать их актуальные фотографии.