В Кремле заверили, что Москва и Минск не ведут разговор о создании единой валюты в процессе интеграции

Однако уже известно, что станы договорились об отмене роуминга на территории так называемого Союзного государства.

Согласно принятым документам, при звонках между Москвой и Минском теперь не будут взымать дополнительную плату. Кроме того, две страны также решили унифицировать законодательство в области почтовой связи, а также построить дополнительную инфраструктуру.

В целом же на заседании совета министров Союзного государства премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали все 28 так называемых союзных программ. Как отметил Мишустин, оговорены вопросы промышленности, энергетики и финансов. Это, заверил российский глава кабмина, позволит в частности нарастить деловую активность на территории Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что интеграция двух стран будет продолжаться с учетом интересов обоих государств. Теперь эти документы должен утвердить Высший государственный сосет под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко, который намечен на 4 ноября, после чего они начнут реализовываться.

На фоне этого в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса объявили о возобновлении авиасообщения между Москвой и Минском. Первые рейсы состоятся уже 21 сентября.